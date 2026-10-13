Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува властите в Киев за подготовката им за зимата, което предизвика остра реакция от страна на кмета на украинската столица Виталий Кличко.

Зеленски заяви, че на 12 октомври е провел среща, на която е бил запознат с плановете за действие при извънредни ситуации в украинските градове и региони с наближаването на студеното време и на фона на руската военна инвазия.

„Към средата на октомври изпълнението на плановете за устойчивост в почти цялата страна – дори в граничните райони и зоните на фронтовата линия – е по-напреднало, отколкото в Киев“, каза той.

„Жителите на Киев със сигурност усещат последиците – дори отделни удари с дронове „Шахед“ причиняват прекъсвания на електроснабдяването и водоснабдяването в големи части на столицата“, добави Зеленски, визирайки руските реактивни ударни дронове.

Миналата година украинският президент отправи подобни критики към властите в Киев, което предизвика ответна реакция от бившия световен шампион по бокс в тежка категория Виталий Кличко.

Руски атаки в Харков и Киев взеха най-малко пет жертви

Кличко, който е кмет на Киев от 2014 г., е в конфликт със Зеленски малко след избирането му за президент през 2019 г. Тогава той обвини президентската администрация в незаконен опит да ограничи кметските му правомощия.

Тази година Кличко определи обвиненията като „неоснователни“ и обвини централното правителство, че се опитва да „унищожи местното самоуправление“ и да го замени.

„Хората ме избраха и аз работя, като правя всичко възможно при изключително трудни условия, за да оправдая доверието на жителите на Киев и градът да продължи да функционира въпреки постоянните опустошителни атаки на врага“, написа той в Telegram.

Киев, в който живеят около три милиона души, е подложен на все по-интензивни атаки с руски дронове и ракети, като основна цел е енергийната инфраструктура.

Нападенията наложиха режим на периодично спиране на тока и извънредни прекъсвания на електроснабдяването с цел облекчаване на натоварването на енергийната мрежа. В резултат големи части от града остават без електричество, а движението на метрото временно е било преустановявано.

Засегнато е и водоснабдяването, тъй като помпите, които осигуряват подаването на вода, също зависят от електричество.

Миналата седмица Кличко заяви пред АФП, че столицата е в режим на „оцеляване“ заради непрестанните атаки, които забавят плановете за изграждане на резервни отоплителни системи и за създаване на запаси от гориво, храна и вода.

„Колкото и добре да се подготвим, ако противовъздушната отбрана не работи, може да се стигне до лош сценарий“, каза той и добави: „Търсенето на изкупителни жертви няма да стопли хората“.

Редактор: Габриела Павлова