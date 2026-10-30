Сред основните теми ще са сигурността в Черно море, войната в Украйна и възможностите за възобновяване на мирните преговори

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Турция на 31 октомври, където ще се срещне с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат войната между Русия и Украйна и сигурността в Черно море, съобщиха от турското президентство.

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По време на разговорите в Истанбул страните ще обсъдят стъпките, които могат да бъдат предприети за по-нататъшно задълбочаване на двустранното сътрудничество между Турция и Украйна, както и регионалните и международните събития, най-вече войната между Русия и Украйна и ситуацията със сигурността в Черно море“, написа в социалната мрежа X директорът по комуникациите на турското президентство Бурханетин Дуран.

Турция поддържа отношения както с Москва, така и с Киев, но изразява остро неоволство от нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В обръщението си пред Общото събрание на ООН през септември Ердоган определи подобни атаки като „неприемливи“.

Турция беше домакин на няколко кръга преговори между Русия и Украйна, насочени към постигане на трайно прекратяване на огъня и мирно споразумение.

По време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп на 28 октомври Ердоган заяви, че страната му е готова да подкрепи усилията за възобновяване на дипломатическия процес между Москва и Киев и за прекратяване на войната чрез преговори, съобщиха от кабинета на турския държавен глава.

Редактор: Георги Иванов
Източник: БГНЕС

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