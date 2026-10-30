Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Турция на 31 октомври, където ще се срещне с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат войната между Русия и Украйна и сигурността в Черно море, съобщиха от турското президентство.

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„По време на разговорите в Истанбул страните ще обсъдят стъпките, които могат да бъдат предприети за по-нататъшно задълбочаване на двустранното сътрудничество между Турция и Украйна, както и регионалните и международните събития, най-вече войната между Русия и Украйна и ситуацията със сигурността в Черно море“, написа в социалната мрежа X директорът по комуникациите на турското президентство Бурханетин Дуран.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır. — Burhanettin Duran (@burhanduran) October 30, 2026

Турция поддържа отношения както с Москва, така и с Киев, но изразява остро неоволство от нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В обръщението си пред Общото събрание на ООН през септември Ердоган определи подобни атаки като „неприемливи“.

Турция беше домакин на няколко кръга преговори между Русия и Украйна, насочени към постигане на трайно прекратяване на огъня и мирно споразумение.

По време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп на 28 октомври Ердоган заяви, че страната му е готова да подкрепи усилията за възобновяване на дипломатическия процес между Москва и Киев и за прекратяване на войната чрез преговори, съобщиха от кабинета на турския държавен глава.

Редактор: Георги Иванов