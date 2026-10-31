БАБХ спря дейността на два цели търговски обекта, четири топли витрини и една кухня-майка. Това е резултатът от засилените проверки. Данните съобщи в предаването „Събуди се” началникът на отдел „Контрол на храните” в БАБХ д-р Кремена Стоева.

До петък, 30 октомври, са проверени общо 380 обекта. Издадени са 85 предписания и 77 актове за нарушение.

За кухнята-майка, която е в Пловдив, стана ясно по-рано през седмицата. Там е открита занижена хигиена. Проверките обаче са били чести. При предишната ситуацията не е била такава.

Затвориха заради лоша хигиена кухня майка на търговска верига

„Към този момент нямаме оплаквания от граждани, закупили храна от топлите точки на тази верига, свързани с влошаване на здравословното им състояние”, каза д-р Стоева.

Тя не приема обяснението на веригата, че е планувала сама да затвори въпросната кухня.

„След като обектът извършва дейност и приготвя храна, той е задължен да изпълнява всички законови изисквания, както и да поддържа своята хигиена на много високо ниво, независимо от това дали ще прекрати дейност утре, или ще прекрати след една година”, каза Стоева.

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От началото на годината до 26 октомври екипите на БАБХ са направили над 114 000 проверки в обекти на територията на страната. Издадени 6732 предписания, близо 2000 акта, а 380 обекта са били затворени. Унищожени са 1605 тона храни, които не са били годни за консумация поради различни причини.

Тази седмица на територията на Шумен е открит нерегламентиран обект за производство на местни продукти и консерви. Той е свързан с нерегистриран обект за отглеждане на животни. Дейността е прекратена, увери д-р Кремена Стоева.

Също тази седмица в склад на територията на Варна са намерени 130 тона леща с изтекъл срок на годност и близо 50 тона боб, който няма доказан произход.

Проверките продължават.

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Редактор: Ина Григорова