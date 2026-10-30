Освен в големите търговски вериги Националната агенция за приходите започна проверки и по бензиностанциите. Става дума за 17 обекта в 7 различни области в страната. Проверките са съвместни с ГДБОП, служители на МВР и Агенция „Митници“. Част от нарушенията, които установиха инспекторите, са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, както и проблеми със системите за отчитане на горивата. Това каза Адриан Василев от Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП в ефира на "Твоят ден".

Той посочи, че установените нарушения са: неиздаване на фискален касов бон, разлики в касовите наличности, както и проблеми с декларирането на движението на горивата и съхранението на документите.

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Предвидените санкции за неиздаване на фискален бон могат да достигнат до 10 хиляди евро при първо нарушение. Когато става въпрос за неотразяване на приходи, при повторно нарушение санкциите могат да достигнат до 20 хиляди евро. Законодателят е предвидил и възможност за запечатване на обект за срок до 30 дни, когато са налице обстоятелствата за това.

17-те бензиностанции не са избрани на случаен принцип, а след извършен анализ във връзка с предходни проверки и установени нарушения от институциите в Междуведомствения координационен център, посочи експертът. Избрани са обекти, при които има риск от недеклариране или неотразяване на приходи от продажби.

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Друго установено нарушение е проблем с нивомерната система за наличното гориво. Там ще бъдат извършени допълнителни контролни действия.

Василев посочи, че гражданите, които са забелязали нередности, могат да подадат сигнал на тел. 0700 18 700 или на имейл адрес infocenter@nra.bg. Важно е освен обекта и адреса да посочат дата, час и размера на направеното плащане.

Целия разговор гледайте във видеото.