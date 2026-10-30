Снимка: БТА
58-годишният Манол Димитров е обвинен в производство на тютюневи изделия с цел разпространение без разрешително
Районният съд в Карнобат наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 58-годишния Манол Димитров, който е с повдигнато обвинение за производство с цел разпространение на тютюневи изделия без надлежно разрешително, предаде кореспондетът на БТА в Бургас.
Мъжът беше задържан при разкриването на високотехнологична нелегална фабрика за цигари в промишлената зона на Карнобат. Производствената база беше разбита в сряда при съвместна операция на ГДБОП, „Гранична полиция“ и ДАНС.
Разбитата нелегална фабрика в Карнобат произвеждала цигари и за износ в Европа
В три халета разследващите откриха около 12 тона тютюн, машини за обработката му и производство на цигари, заготовки с обозначения на известни търговски марки и пет мастербокса с готова продукция. По първоначални данни цигарите са били предназначени за търговската мрежа в България и Европа, като вероятната цел е била Западна и Централна Европа.Редактор: Ралица Атанасова
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