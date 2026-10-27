Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори кухня майка на търговска верига, която приготвя готовите кулинарни изделия за обектите на цялата верига. Затварянето се наложило заради лоша хигиена и липса на данни за проследяване на приготвените храни в обекта. Затворена е кухнята майка в Пловдив и 2 обекта в София и Пазарджик, които са към кухнята майка. Това обявиха на съвместен брифинг директорът на Дирекция "Контрол на храните" към БАБХ д-р Кремена Стоева и председателят на Комисията по защита на потребителите Мая Манолова.

Относно данните за проследяване на приготвените храни в обекта, д-р Стоева обясни, че това означава липса на данни за използваните суровини за приготвянето на храната, както и пътят на готовите изделия към търговските обекти.

Продължават проверките на БАБХ, КЗП и НАП в складовете на търговските вериги

„За всички констатирани несъответствия ще бъдат наложени санкции. При проверките вчера и днес, освен тези затворени обекти, в други обекти сме установили около 50 килограма храни с изтекъл срок на годност, както и храни с променен произход. Имаме нарушаване в изискванията за етикетиране”, каза тя.

В допълнение директорът на Дирекция "Контрол на храните" обясни, че в склад на друга верига е установено смесено съхранение на храни с изтекъл срок на годност, съвместно с годни за консумация храни.

Мая Манолова заяви, че днес Комисията за защита на потребителите е издала четири наказателни постановления на големи търговски вериги на обща стойност 110 000 евро. Всички са за нелоялни и заблуждаващи търговски практики, които подвеждат потребителите.

„Установени са несъответствия между цената, обявена на етикета, и тази, която се маркира на касата в супермаркета. Има и фалшиви промоции – стоки са обявени като намалени, но на касата се маркират на редовната им цена.Често срещано нарушение е обявяването на промоции с много малки количества стоки, които се изчерпват още в първия ден”, заяви председателят на КЗП. Тя допълни, че е установено и подвеждащо етикетиране чрез използване на цветове, които хората са свикнали да възприемат като обозначение за промоция.

Започнаха проверки в складовете на големите търговски вериги

В хода на проверките са установени и други нарушения в четири от големите търговски вериги, които представляват нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Става дума за нелоялни търговски практики спрямо доставчиците, включително налагане на условия, които те не биха приели, ако разполагаха с други пазарни възможности. Манолова обясни, че четири от големите вериги задължават доставчиците си да използват определен амбалаж – касетки, за които трябва да внасят депозит в размер на 3,50 евро. Еднократното използване на такава касетка струва 1,20 евро.

„Това се случва ежедневно при всяка доставка на плодове и зеленчуци в търговските вериги. По този начин разходите за касетките на месечна база достигат приблизително 36–37 евро, при положение, че стойността на самата касетка е 3,50 евро”, каза тя.

„Освен това те не позволяват на доставчика да обозначи по подходящ начин произхода на стоката и собствената си търговска марка. Това е сериозно нарушение на Закона за защита на конкуренцията, за което е предвидена санкция до 10% от оборота на търговската верига за предходната година. При проверките се натъкнахме и на други нарушения на Закона за защита на конкуренцията, включително дискриминационно отношение към доставчици чрез предлагане на сходни продукти от една и съща продуктова категория с разлики в надценките над 10%”, каза още Мая Манолова.

КЗП започна 11 производства за необосновано поскъпване на основни хранителни продукти

Манолова обясни, че във въпросния закон е записано, че търговецът има право да използва собствен амбалаж, върху който да постави съответния етикет с обозначение на търговската си марка и произхода на продукцията.

„По този начин доставчиците на веригите, основно българските производители на храни, имат законна възможност да рекламират своята продукция и да подчертават, че предлагат български продукти. Плащането на наеми за стандартните касетки не само натоварва доставчиците, но и оскъпява продукцията. Според нашите изчисления цената на съответните плодове и зеленчуци се повишава средно между 10 и 20%”, заяви тя.

Комисията за защита на потребителите е започнала и проверки на хранителните добавки, като специално внимание се обръща на онлайн предлагането им, а днес са образувани първите седем производства. „Става дума за продукти, които според рекламите им имат чудодейни свойства и могат да лекуват автоимунни заболявания, астма и рак”, каза още председателят на КЗП.

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