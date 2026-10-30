Над 6 000 камиона чакаха вчера на турската граница, за да влязат в България. Причината - спазването на правилото, че шофьорите от трети страни не могат да пребивават повече от 90 дни на всеки 180 в Шенгенското пространство. Продължава ли тази ситуация и днес и пред какви други проблеми са изправени българските превозвачи? Темата коментира изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

Той заяви, че към настоящия момент работата върви нормално. Камиони се допускат и в двете посоки – към България и към Турция.

Турция настоява за промени в Шенген: Над 6000 камиона чакат на границата с България

Димитров каза, че проблемът е разделен на две. „Единият проблем е изцяло свързан с водачите от трети държави, а именно това правило 90 на 180, срещу което протестират турските шофьори и турският бизнес.Това правило е на повече от 20 години. С въвеждането на т.нар. система за влизане и излизане на Европейския съюз вече има механизъм, чрез който правилото се следи и съответно се прилага”, обясни той.

„На тази граница имаме далеч по-голям проблем. Към настоящия момент изчакването на камионите достигна до седем денонощия. Решаването на проблема с изчакването на този пункт минава чрез реновиране и разширяване на пътищата”, допълни по темата още той.

Димитров каза още, че чакането причинява неизмерими щети на бранша. „Тук говорим за преки загуби, без да изчисляваме пропуснатите ползи. Всеки ден престой беше около 100 евро, а сега вече е около 120–130 евро загуба за превозвачите”, каза представителят на превозвачите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев