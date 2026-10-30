Върховният административен съд окончателно потвърди прекратяването на обществената поръчка за почистване на центъра на София. Става въпрос за Седмата зона, която обхваща районите „Възраждане“, „Оборище“ и централната част на „Триадица“ - между булевардите "Витоша", "Патриарх Евтимий", "Христо Ботев" и ул. "Позитано".

СО спечели делото за прекратяване на обществената поръчка за чистотата в районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“

Решението на Върховния административен съд е окончателно.

Редактор: Цветина Петрова