28-годишен мъж е задържан за причиняване на телесна повреда и изнасилване на 18-годишна жена в Кюстендил. Досъдебното производство се води под ръководството на Районната прокуратура в града.

По данни на разследването посегателството е извършено на 29 октомври в имот в Кюстендил. На младата жена е била причинена лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Тя е била принудена към съвкупление чрез принуда със сила и отправяне на заплахи.

Задържаха ММА боеца Живко Стоименов, свидетели твърдят, че пребил приятелката си

За престъпленията е обвинен 28-годишнен мъж, който живеел на семейни начала с пострадалата. Двамата имат дете.

От прокуратурата посочват, че сексуалното насилие е извършено в условията на опасен рецидив. С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Районната прокуратура в Кюстендил да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Редактор: Георги Иванов