ММА боецът Живко Стоименов е бил арестуван в София след физическо насилие над приятелката си. Това потвърдиха от СДВР за Vesti.bg .

Случаят е от снощи в столичния квартал „Борово“. Между двамата възникнал скандал, докато се разхождали в района. Спорът прераснал във физическа саморазправа, при която 29-годишният спортист нанесъл удари на жената пред очевидци, намиращи се в близко заведение, пише 24 часа .

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Пострадалата потърсила медицинска помощ и подала жалба в полицията. Стоименов е задържан, а по случая се води разследване.

29-годишният Живко Стоименов е сред познатите имена в българските бойни спортове. Наскоро той подписа договор за четири срещи в европейската ММА организация FNC в средна категория. Първия си мач от веригата през април той спечели с победа, но едва преди броени дни претърпя поражение с технически нокаут от сръбския боец Неманя Николич.

Редактор: Никола Тунев