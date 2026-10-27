Петима мъже са задържани след сбиване на улица в Кърджали. При конфликта са пострадали двама младежи на 19 и 26 години, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 1:00 часа през нощта. По първоначална информация между група мъже възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа. Петимата задържани, на възраст 22, 25, 31, 35 и 36 години, са заподозрени, че са нанесли побой на двамата по-млади мъже.

Петима задържани след масов бой в Гърмен

На място пристигнали полицейски екипи, които прекратили сбиването. При огледа служителите на реда открили брадва и дървени пръти, които са иззети. Причината за конфликта все още се изяснява. По случая е започнало разследване за хулиганство.

Редактор: Цветина Петкова