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Включили са се множество жители на селото, като са хвърляли камъни и различни предмети
Петима души са задържани за 24 часа след масово сбиване в село Гърмен, при което са нанесени материални щети на автомобил и жилищна сграда.
Сигналът за инцидента е подаден малко след полунощ на 16 юни в Районното управление в Гоце Делчев. По първоначална информация физическата саморазправа е избухнала между двама мъже - на 25 и 28 години, и трима местни жители - 17-годишен младеж и мъже на 23 и 29 години.
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На място незабавно били изпратени полицейски екипи, които прекратили сбиването. По данни на разследващите в конфликта са се включили и други жители на селото, които хвърляли камъни и различни предмети.
В резултат на инцидента е счупено задното стъкло на лек автомобил, както и стъклопакет на къща.Редактор: Цветина Петкова
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