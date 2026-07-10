Броят на пожарите в страната постепенно нараства с настъпването на летния пожароопасен сезон. Това заяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов в ефира на „Твоят ден“.

По думите му към момента обстановката е сравнително спокойна за сезона, но тенденцията е тревожна. „Ако преди три седмици имахме между 50 и 100 пожара на денонощие, сега те вече са между 100 и 150. В активния пожароопасен сезон обичайно достигат между 250 и 350 на ден“, посочи той.

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Според Джартов една от причините за по-малкия брой тежки пожари досега са по-ниските температури и валежите през последните седмици. Въпреки това, растителността започва да изсъхва, а в комбинация със силен вятър това създава предпоставки за бързо разпространение на огъня.

„Последните дни прави впечатление, че започват да се увеличават площите, засегнати от пожари. Растителността е много буйна заради обилните дъждове през пролетта, а сега започва да изсъхва, което ще доведе до по-тежки пожари“, предупреди той.

Директорът на пожарната подчерта, че в повечето случаи пожарите са резултат от човешка дейност. „Основният фактор е човешката небрежност - хвърляне на фасове, палене на огън на неподходящи места, извършване на заварки и рязане на метали, както и други огнеопасни дейности“, каза Джартов.

Той обърна внимание и на практиката хора да палят суха растителност или отпадъци в дворовете си. „Почистването на земеделски площи или дворове чрез изгаряне на растителни отпадъци е абсолютно недопустимо“, категоричен беше комисарят.

Като пример за сериозен инцидент Джартов посочи големия пожар между селата Левуново и Генерал Тодоров край автомагистрала „Струма“. „Там бяха съсредоточени много екипи. Това е тактиката, която прилагаме през последните години - максимална концентрация на сили, за да бъде пожарът овладян възможно най-бързо“, обясни той.

Въпреки бързата реакция, огънят обхванал около 1500 декара площ. „Това не е малко. Само преди две-три седмици овладявахме пожари на площ между 50 и 100 декара, а сега вече мащабите се увеличават“, посочи директорът на пожарната.

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От началото на сезона пожарните служби вече са санкционирали граждани, причинили пожари със свои действия. „Към момента сме съставили 24 акта за установяване на административни нарушения на хора, чиито действия са довели до възникване на пожари“, съобщи Джартов.

По думите му службите са подготвени за предстоящите летни месеци. Освен стандартните дежурства се извършват и допълнителни патрули. „Пожарните екипи не стоят само в службите. Продължаваме да патрулираме, за да може пожарите да бъдат забелязани и локализирани възможно най-бързо“, обясни той.

Джартов допълни, че техниката е в изправност, а по съвместни проекти с общини и доброволци продължава доставката на дронове, ръчни инструменти и специализирано оборудване за борба с горските пожари.

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