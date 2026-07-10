Докато България преразглежда споразуменията си с германския отбранителен концерн “Райнметал”, компанията вече създаде съвместно дружество в Хърватия. Според икономистите доц. Косьо Стойчев и Румен Гълъбинов коментираха в ефира на „Твоят ден“ дали страната ни е на път да изпусне стратегическа инвестиция и какви биха били последиците за икономиката и отбранителната индустрия.

„България демонстрира една колебливост, която не гледам с добро око. Държавата трябва да положи всички усилия не само да намери тези пари, а да гарантира тази инвестиция, защото тя е от стратегическо значение“, заяви доц. Стойчев. Той подчерта, че проектът не е просто завод за боеприпаси, а основен трансферен способ за преминаване към новата артилерийска система на натовски стандарти, който ще модернизира българските въоръжени сили. Според него дружеството вече е инвестирало над 40 млн. евро за патенти, а проектът ще донесе високотехнологично производство, около 1000 нови работни места и ще превърне България в част от „ядрото на веригата на НАТО“.

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Икономистът обърна внимание и на начина, по който се привличат големите инвеститори. „Инвеститорите имат нужда от една специфична услуга“, каза той, като поясни, че не е достатъчно държавата да предостави терен. Според него е необходимо цялостно решение - изграждане на инфраструктура, съдействие по устройството на територията, както и включване на български компании в строителството и обслужването на проекта.

Румен Гълъбинов също беше категоричен, че България не трябва да се отказва от проекта. „Не намирам икономически смисъл да отказваме такава инвестиция. Финансиране може да бъде осигурено чрез европейската програма SAFE, по която страната ни има възможност да получи над 3 млрд. евро за модернизация на отбранителната индустрия. Военните разходи са инвестиции в технологии, бъдещи стратегически партньорства и развитие на индустрията”, смята той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова