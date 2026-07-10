Футболната треска в Маями не спира, докато Световното първенство навлиза във финалната си фаза. Местна пекарна отбелязва турнира по необичаен начин - с кроасани във формата на футболни топки, посветени на различните държави, които участват в Мондиала.

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Кроасаните са във формата на футболна топка и са украсени със знамената на шест държави - Бразилия, Съединените щати, Аржентина, Мексико, Франция и Уругвай. "Става дума за споделяне на хубави моменти и вкусна храна с близките хора, докато гледаме мачовете заедно", казва сладкарят Сара Охана.

Идеята е не само да се привлекат футболните фенове, но и да се отбележат различните държави и култури. "Решихме да създадем тези кроасани, за да отбележим Световното първенство и различните страни и култури, които то обединява", допълва тя.

Всеки кроасан е с различен пълнеж, свързан с културата и традициите на съответната страна. Този на Бразилия е с асаи – плод, широко разпространен в Южна Америка. Американският е с шоколадов крем. Аржентина е представена с гуава, Мексико – с манго, Франция – с ягодово-лимонов крем, а Уругвай – с дулсе де лече.

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За феновете изборът на кроасан се превръща и в начин да покажат подкрепа към любимия си отбор. "Мисля, че този проект е страхотен. Това е чудесен начин да се отпразнува домакинството на Маями на Световното първенство и да се внесе повече забавление. Можете да си изберете различна държава и така хем да има малко спортна закачка, хем да си хапнете нещо сладко", казва клиент.

Маями ще бъде домакин на четвъртфинала на Световното първенство на 11 юли и на мача за третото място на 18 юли.

Редактор: Никола Тунев