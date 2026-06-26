Морските видри в аквариума на Сиатъл получиха неочаквани лакомства във формата на футболни топки. Така гледачите им решиха да отбележат домакинството на града за някои от срещите от Мондиал 2026.

Лакомствата, които получиха видрите Руби, Мишка и Секиу, са не само вкусни, но и образователни. Целта им е и да стимулират ума на животните, както и да разнообразяват средата им, която може да стане скучна.

Дядо Коледа донесе лакомства на пингвините в аквариум в Токио (ВИДЕО)

Осен това ледените топки са пълни с различни видове риба, която е основният източник на енергия за видрите.

Редактор: Станимира Шикова