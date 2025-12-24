Кадър/Видео:"Ройтерс"
Традицията възниква през 1999 година
Водолаз, облечен като Дядо Коледа, се гмурна в аквариум в Токио. Поводът - да зарадва пингвините с вкусни лакомства и да поплува с тях. След това той разказа на събралите се деца за този вид птици, които не летят, но са изключително добри плувци.
Дядо Коледа се появи изненадващо в аквариум в Рио (ВИДЕО)
Традицията Дядо Коледа да радва питомците на аквариума "Съншайн" в японската столица възниква през 1999 година. Освен на среща с Добрия старец, посетителите могат да се насладят и на представление на елфите му с морските лъвове, които също бяха зарадвани с подаръци.Редактор: Станимира Шикова
