Тази година Дядо Коледа замени шейната с водолазна екипировка, за да зарадва обитателите на най-големия аквариум в Южна Америка - този в Рио де Жанейро.

Хиляди колоездачи, облечени като Дядо Коледа, "завладяха" Лондон (ВИДЕО)

Водолази, облечени с костюми на Добрия Старец и Баба Коледа, се гмурнаха сред стотиците риби в AquaRio, за да донесат със себе си празничния дух. Обитателите на аквариума получиха освен лакомства и огромна елха, украсена с играчки и гирлянди.

Дядо Коледа смени шейната си с гондола във Венеция (ВИДЕО)

Посещението на Дядо Коледа от години се е превърнало в любима атракция, която привлича местни жители и туристи, които могат да видят Добрия Старец, заобиколен от акули, скатове и тропически риби, вместо от елени и елфи.

Редактор: Станимира Шикова