Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Подаръци получиха стотици риби
Тази година Дядо Коледа замени шейната с водолазна екипировка, за да зарадва обитателите на най-големия аквариум в Южна Америка - този в Рио де Жанейро.
Водолази, облечени с костюми на Добрия Старец и Баба Коледа, се гмурнаха сред стотиците риби в AquaRio, за да донесат със себе си празничния дух. Обитателите на аквариума получиха освен лакомства и огромна елха, украсена с играчки и гирлянди.
Посещението на Дядо Коледа от години се е превърнало в любима атракция, която привлича местни жители и туристи, които могат да видят Добрия Старец, заобиколен от акули, скатове и тропически риби, вместо от елени и елфи.Редактор: Станимира Шикова
