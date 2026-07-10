Тежък пътен инцидент затвори движението по Подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. Катастрофата е станала снощи около 22:00 часа в района на Мъглиж.

По първоначална информация в сблъсъка са участвали товарен автомобил и лека кола. Вследствие на силния удар 50-годишният водач на автомобила е загинал на място, а момиче на 14 години е с опасност за живота.

Моторист пострада при катастрофа на Подбалканския път

Снимка: БГНЕС

Произшествието е станало, след като леката кола е предприела рискова маневра за обратен завой на главния път и е била ударена от преминаващ камион.

На мястото работят полицейски екипи, които извършват оглед на местопроизшествието. Движението в района е временно спряно, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути до приключване на разследването и разчистването на пътя.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Цветина Петкова