Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат за първо гласуване в пленарната зала.

В сектор "Здравеопазване" се предвиждат допълнителни средства в размер на 8,5% спрямо миналата година. Така бюджетът на Здравната каса ще достигне рекордните 5,2 милиарда евро.

Увеличението на парите за здраве тази година е с 8,5% спрямо 2025 г.

За социални разходи до края на годината са предвидени 15,2 милиарда евро. Повече от 13 милиарда от тях са за пенсии като средната за страната ще достигне 543 евро. Очакват се повече приходи от увеличаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и въвеждане на задължението държавните служители да плащат 20% от осигуровките си.

Редактор: Ина Григорова