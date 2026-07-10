Франция е първият полуфиналист на световното първенство. "Петлите" не срещнаха проблеми в двубоя срещу Мароко, побеждавайки африканската държава с 2:0.

Двете попадения за отбора воден от Дидие Дешан бяха дело на Килиан Мбапе, който вече има 8 гола на този Мондиал, и Усман Дембеле.

Меси с исторически хеттрик изравни рекорда на Клозе на световни първенства

Снимка: БГНЕС/ЕПА

В следващата фаза световните шампиони от 2018 очакват победителя от двойката Испания - Белгия.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова