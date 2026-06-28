Приключи груповата фаза на Мондиал 2026 след 72 мача и 215 гола. Отпаднаха16 отбора, но никой от фаворитите нямаше трудности. И тази нощ големите заглавия бяха за Лионел Меси, който постави поредния рекорд.

Звездата на Аржентина Лионел Меси се появи като резерва и отбеляза третото попадение за успеха с 3:1 над Йордания. С гола си Меси се превърна в първия футболист в историята, който се разписва в седем поредни мача на световни финали. Това беше и шестото му попадение на турнира. Аржентина вкара и двата си гола от преки свободни удари. Първо точен беше Джовани Ло Селсо, а при изпълнението вратарят Емилиано Мартинес имаше ключова роля при подреждането на стената. Феновете на Аржентина също привлякоха вниманието, след като донесоха коза на трибуните.

Африканските отбори продължават да впечатляват на световното първенство. След победата на Демократична република Конго над Узбекистан и класирането на Гана, девет от десетте представители на континента вече са на осминафиналите.

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Най-зрелищният двубой за вечерта завърши 3:3 между Алжир и Австрия. И двата отбора продължават напред, а феновете станаха свидетели на куриозен гол, при който топката се отклони в ъгловото флагче преди да влезе във вратата. Равенството означаваше край на участието на Иран, откъдето отново изразиха недоволство от условията на турнира. "Моля ФИФА за едно - подобно отношение към футболисти и национални отбори да не се допуска на следващите световни първенства", заяви националният селекционер на Иран Амир Далими.

В Англия пък възхваляват Джуд Белингам след победата с 2:0 над Панама, която осигури първото място в групата на "трите лъва". Полузащитникът се отчете с гол и асистенция, а вестник "Таймс" излезе със заглавие: "Кой друг?". Другото попадение реализира Хари Кейн, който вече е най-резултатният английски голмайстор в историята на световните първенства. Това накара "Дейли Мирор" да обобщи: "Царуването на крал Хари".

Редактор: Ивайла Маринова