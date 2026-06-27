Шестнадесетият ден от Световното първенство по футбол ни предложи нов момент за историята. Кабо Верде стана най-малката нация, която успява да преодолее груповата фаза на Мондиал. В следващия мач ги чака действащият шампион Аржентина.



Когато Кабо Верде беше изтеглен в група с Испания, Уругвай и Саудитска Арабия, шансовете на „сините акули” да продължат към елиминациите на турнира биват оценени на 1%. Три мача по-късно държавата с малко над 500 хиляди жители отпразнува своето класиране в елиминациите в своето дебютно участие на Световно първенство след нулево равенство със Саудитска Арабия. В него за играч на мача беше избран футболист от българското първенство - полузащитникът на „Лудогорец” Дерой Дуарте. "Toва е сбъдната мечта. Като малък гледах Аржентина по телевизията. Не загубихме от Испания и Уругвай, така че защо не?", казва той.

В Бостън Франция победи Норвегия с 4:1. Викингите направиха десет промени в състава си, сред които и Ерлинг Холанд, но не Килиан Мбапе беше героят на френския триумф, а носителят на „Златната топка” Усман Дембеле, който реализира хеттрик.

Еквадор победи Германия и продължава напред на Мондиала

Световната преса също отличи представянето на Дембеле. Френският „Екип” нарече играча на ПСЖ „Артистът”. Испанският „АС” написа: „Носителят на „Златната топка” пристигна”. „Мундо Депортиво” отбеляза: „Нито Мбапе, нито Холанд, а Дембеле”. А „Марка” нарече французина „Комарът с топовните удари”.

Към фазата на елминациите продължава и Испания. В единствения мач от груповата фаза, противопоставил двама световни шампиони, Ла Фурия Роха победи Уругвай с 1-0, завършвайки първи в своята група без допуснат гол. Еуфория имаше и в Египет след като тима постигна историческо класиране за следващата фаза.

Редактор: Ивайла Маринова