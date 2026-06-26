Национален празник в Еквадор – южноамериканците победиха световния шампион от 2014 година Германия с 2:1. Така отборът се класира за елиминационната фаза на Мондиала едва за втори път в историята си и прескочи групите за първи път от 2006 г. насам.

След спорен ранен гол на Лерой Сане, Еквадор осъществи обрат с попадения на Нилсон Ангуло и Гонсало Плата. Германия вече си беше осигурила първото място в групата, но поражението беше прието тежко. Видимо изнервен след последния съдийски сигнал, националният селекционер Юлиан Нагелсман реагира остро на въпрос дали неговите футболисти са дали всичко от себе си с думите: „Моля ви, престанете с тези глупости”.

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По същото време Кот д'Ивоар надделя над Кюрасао с 2:0 и при четвъртото си участие на световни финали също за първи път достигна до елиминационната фаза. На 1/16-финалите обаче Диоманде и компания ще имат тежко изпитание. Във вторник африканците ще се изправят срещу Килиан Мбапе и Франция или Ерлинг Холанд и Норвегия. Ако французите продължат, те ще имат възможност да вземат реванш за поражението с 1:2 от Кот д'Ивоар в последната контрола преди Световното първенство.

Междувременно трибуна на тренировъчния стадион на Швеция се срути по време на ремонт. За щастие няма пострадали, а подготовката на отбора за мача с Япония не беше нарушена. Двубоят завърши 1:1 и изпрати и двата отбора в елиминациите. Антъни Еланга обаче не се зарадва след края на срещата, тъй като не знаеше, че този резултат устройва и двата тима.

На 39 години Юто Нагатомо стана първият азиатски играч с участие на пет световни първенства и вече се нарежда сред десетте най-възрастни полеви футболисти на Мондиал. В следващата фаза Япония ще се изправи срещу Бразилия.

Вече е ясен и съперникът на Нидерландия на 1/16-финалите. След победата с 3:1 над Тунис „лалетата” ще се изправят срещу Мароко.

В голов спектакъл се превърна срещата между Турция и САЩ. Южните ни съседи напускат турнира след победа с 3:2, а равенството в другия двубой от групата между Австралия и Парагвай беше достатъчно и за двата отбора да продължат напред.

Над 3,6 милиона души вече присъстваха на живо на мачовете на Световното първенство, с което беше поставен абсолютен рекорд по посещаемост. А очевидно привържениците не са в настроение да оставят бакшиши, затова много от ресторантите в градовете домакини вече добавят автоматично 20% към сметките на феновете.

Редактор: Мария Барабашка