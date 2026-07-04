Серина Уилямс няма да участва в турнира на двойки на „Уимбълдън“, след като беше принудена да се оттегли заради проблеми с коляното. Американската тенис легенда трябваше да се състезава в тандем със сестра си Винъс Уилямс.

Носителката на 23 титли от Големия шлем обяви решението си чрез публикация в социалните мрежи, в която призна, че не е успяла да се възстанови навреме въпреки усилията си през последните дни.

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Уилямс сподели, че завръщането ѝ на корта е било изключително емоционално преживяване, а възможността отново да играе редом до сестра си е била специален момент в кариерата ѝ. Тя благодари на организаторите на турнира и на феновете за подкрепата, която е получила по време на престоя си в Лондон.

Бившата №1 в света разкри още, че след участието си на сингъл е преминала медицинска процедура за източване на натрупана течност в коляното. По думите ѝ това е намалило отока, но не е било достатъчно, за да бъде готова за състезание на двойки.

„Направих всичко възможно, за да се подготвя, но коляното ми просто не е готово за мачове“, написа тенисистката.

Редактор: Цветина Петкова