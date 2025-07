Българската звезда в тениса - Григор Димитров, беше принуден да се откаже от 1/8-финалния си двубой на „Уимбълдън“ срещу световния номер 1 Яник Синер заради тежка контузия. Гришо водеше в резултата с 2:0 сета (6:3, 7:5), но при 2:2 в третия трябваше да се оттегли, съобщи Gong.

СНИМКИ ОТ МАЧА ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА ТУК .

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2