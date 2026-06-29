Легендата на световния бокс Владимир Кличко пристигна в София по покана на Българската федерация по бокс. На летище „Васил Левски“ той беше посрещнат от президента на централата Красимир Инински.

По време на визитата си в България олимпийският шампион и бивш световен шампион в тежка категория ще проведе срещи с представители на държавната и спортната власт. В програмата му са разговори с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кмета на София Васил Терзиев.

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Посещението на украинската боксова звезда е свързано с подготовката на предстоящото Европейско първенство по бокс за мъже и жени, на което България ще бъде домакин. Шампионатът ще се проведе от 15 до 26 септември в столичната „Асикс Арена“.

Със своите олимпийска титла и множество световни отличия Владимир Кличко остава сред най-успешните и разпознаваеми фигури в историята на професионалния бокс, а визитата му в България е сред знаковите събития преди европейския шампионат в София.

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Редактор: Цветина Петкова