България ще има свой представител на Световното по футбол. Това е 12-годишният Самуил Петров, който ще открие осминафиналния двубой от Мондиала между Съединените щати и Белгия. Той спечели възможността да изнесе на терена официалната топка, с която ще се изиграе мачът.

Самуил печели правото да излезе на терена на Световното, след като неговият футболен отбор побеждава на турнир, а именно той вкарва решаващия гол. "Вкарах дузпа да отидем до финала и така го спечелихме”, казва той.

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"Всички започнаха да го прегръщат и да скачат”, споделя майка му.

Самуил е от Мездра, но от години живее със семейството си в Лондон, затова и по-трудно говори български. Местят се там именно, за да има шанс за най-големите отбори. Шанс, който баща му пропуска, но иска да го даде на децата си.

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"Тренирам от 5 години. Когато бях малък баща ми ме научи как да играя, после се записах за отбор”, казва още Самуил.

Така, след два дни когато Самуил стъпи на тревата пред погледа на баща си, светлините на прожекторите и милиони фенове, една мечта вече ще е част от реалността, а приказката на Самуил тепърва започва. Той казва, че ако има възможността, би играл за България на Световно първенство.