Хиляди фенове чакаха на опашка с часове в жегата на Маями, за да се възползват от рядката възможност да видят оригиналния трофей на Световното първенство по футбол. Купата, изработена от 18-каратово злато, е по проект на италианския художник Силвио Газанига.

Тя представлява две човешки фигури, които държат земното кълбо. Трофеят, който замени купата „Жул Риме“ през 1974 г., обикновено се съхранява под строга охрана в Цюрих и се показва пред публика само от време на време.

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На събитието присъства и участникът от Световното първенство през 2006 г. Марко Матераци, който стана шампион с Италия.

Редактор: Никола Тунев