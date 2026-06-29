За първи път в своята история Канада спечели двубой от елиминационната фаза на Световно първенство. Отборът победи Южна Африка с 1:0. В следващата фаза на турнира канадците ще се изправят срещу победителя от двойката Нидерландия и Мароко.



В двубоите днес воденият от Карло Анчелоти отбор на Бразилия се изправя срещу Япония, а по-късно Германия ще се бори за място на осминафиналите с Парагвай.

Мондиал 2026: Меси е първият играч с гол в седем поредни мача

Редактор: Дарина Методиева