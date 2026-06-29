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Отборът победи Южна Африка с 1:0
За първи път в своята история Канада спечели двубой от елиминационната фаза на Световно първенство. Отборът победи Южна Африка с 1:0. В следващата фаза на турнира канадците ще се изправят срещу победителя от двойката Нидерландия и Мароко.
В двубоите днес воденият от Карло Анчелоти отбор на Бразилия се изправя срещу Япония, а по-късно Германия ще се бори за място на осминафиналите с Парагвай.
Мондиал 2026: Меси е първият играч с гол в седем поредни мачаРедактор: Дарина Методиева
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