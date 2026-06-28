Пореден рекорд в 100-километровата обиколка на Витоша. Мария Николова триумфира за осми път с време 8.48:14 часа, като подобри собственото си постижение с над осем минути. Тя завърши и с пето време в общото класиране.

Мария пое лидерството още от старта и методично увеличаваше преднината си пред своите съпернички, за да стигне накрая над час и половина.

При мъжете победата бе за Пламен Пенов с 8.02:50 часа, с което прекъсна петгодишната доминация на Христо Цветков. Пенов пое лидерството след 10 км и до края преднината му набъбна на близо 8 минути.

„Витоша 100”: Йоана Вълканова с рекорд в колоезденето при жените, Виктор Енев спечели при мъжете

В дуатлона (200 км колоездене и бягане) шампион стана Тодор Ангелов с 15.52:40 часа, а при дамите триумфира Юлияна Стоянова. Исторически момент бе и при колоезденето. В събота Йоана Вълканова стана първата жена с време под 5 часа на трасето - 4.48:27 часа.

В състезанието участваха рекордните 3440 състезатели, като надпреварата е част от "София - европейска столица на спорта".

Редактор: Ивайла Маринова