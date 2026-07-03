И тази нощ световното първенство по футбол не мина без върхови постижения и драматични развръзки.



Испания продължи напред след победа с 3:0 срещу Австрия, а вратарят на тима Унай Симон вече държи рекорда за най-дълга серия без допуснат гол на световни финали - общо 518 минути.

Белгия и САЩ си уредиха сблъсък на осминафиналите след трудни победи



Съперник на Европейските шампиони в следващата фаза ще е Португалия, чийто отбор спечели с 2:1 срещу Хърватия. В срещата Кристиано Роналдо вкара гол за първи път в елиминациите на Мондиал.



Двубоят ще се запомни с общо 4 отменени попадения и множество бутилки, хвърлени от хърватските фенове към терена, след края на мача.

Редактор: Ивета Костадинова