Кристиано Роналдо потвърди, че това е било последното му световно първенство, но не уточни дали ще продължи да играе за националния отбор на Португалия. В иберийския сблъсък от осминафиналите португалците загубиха драматично с 0:1 от Испания след победен гол в 91-вата минута. Веднага след двубоя Роберто Мартинес съобщи, че напуска поста на национален селекционер.

В другия осминафинален двубой Белгия сложи край на мечтите на Съединените щати. Европейците спечелиха убедително с 4:1, въпреки спорното решение на ФИФА да отмени наказанието на звездата на американците Фоларин Балогун.

Кристиано Роналдо се оттегля от националния отбор на Португалия след Мондиала?

След ранното елиминиране на Канада и Мексико, отпадна и последният домакин на Мондиала.

Редактор: Мария Барабашка