Политикът нарече капитана на Франция "колонизиран камерунец"

Пореден скандал разтърси Световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в социалната мрежа X след загубата на Парагвай от Франция на осминафиналите. Сенаторката Селест Амария нарече Мбапе „арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин“, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзета.

Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи следното: „Госпожо Амария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят“. Подкрепа за футболиста изрази и президентът Макрон.

Кристиано Роналдо се сбогува с Мондиалите след загуба от Испания

Редактор: Мария Барабашка

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking