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Политикът нарече капитана на Франция "колонизиран камерунец"
Пореден скандал разтърси Световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в социалната мрежа X след загубата на Парагвай от Франция на осминафиналите. Сенаторката Селест Амария нарече Мбапе „арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин“, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзета.
Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026
Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ
Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026
Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи следното: „Госпожо Амария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят“. Подкрепа за футболиста изрази и президентът Макрон.
🚨 Celeste Amarilla (Paraguayan senator), on Kylian Mbappé: "This brute hasn't even learned to write. Instead of breastmilk, he grew up sucking on coconuts, and the most educated creatures he ever heard were chimpanzees.— Madrid Zone (@theMadridZone) July 6, 2026
You should've given him the middle finger, Orlando Gill… pic.twitter.com/cUBeXln4l1
Madame Celeste Amarilla,— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026
Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.
Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL
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