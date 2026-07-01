Григор Димитров се завърна с победа на "Уимбълдън". В първия кръг най-добрият ни тенисист победи австралиеца Дейн Суини с 3:0 сета и не скри емоциите си след края на двубоя.

Преди една година Григор Димитров напусна "Уимбълдън" със сълзи на очи. В четвъртия кръг от надпреварата през 2025 г. той водеше с 2:0 сета на световния номер 1 - Яник Синер. Тежка контузия обаче принуди българина да се оттегли.

След победата над Суини отново имаше сълзи в очите на първата ни ракета, но този път от щастие, че след една година, изпълнена с трудности, изпитания и разочарования, се завръща с успех на свещената трева.

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Двубоят с австралийския квалификант не премина напълно безпроблемно, като Димитров взе медицински таймаут в средата на мача и дори се прибра в съблекалнята. Бившият номер 3 в света не позволи това да го спре и затвори срещата със 7-6, 6-3 и 7-5, като наниза 23 аса, осъществи 5 пробива и спечели 85% от точките си на първи сервис.

В следващия кръг Григор ще се изправи срещу намиращия се със 128 места по-напред в световната ранглиста Якуб Меншик от Чехия.

Редактор: Дарина Методиева