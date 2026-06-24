Най-добрият ни тенисист Григор Димитров продължава успешното си представяне на турнира в Майорка. Той си осигури място на четвъртфиналите след победа над йорданеца Абедала Шелбайх в два сета, пише Gong .

Двубоят се изигра на централния корт в академията на Рафаел Надал в Майорка и завърши с успех за българина с 6:2, 6:4. Срещата е част от подготовката на Димитров за предстоящото участие на един от най-престижните тенис турнири в света - Уимбълдън.

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В първия сет българският състезател успя бързо да наложи играта си и да спечели с убедителното 6:2. Във втората част съпротивата на Шелбайх беше по-сериозна, но Димитров запази преднината си и затвори мача след 6:4, без да допуска изненади.

С победата си българинът продължава към четвъртфиналите, където ще се изправи срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина. Ден по-рано Димитров преодоля и австралиеца Марк Полмънс, с което затвърди добрата си форма преди старта на сезона на тревни кортове.

Редактор: Ралица Атанасова