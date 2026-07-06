Преди година Григор Димитров беше само на крачка от една от най-големите победи в кариерата си. Българинът водеше с 6:3, 7:5, 2:1 срещу бъдещия шампион Яник Синер на "Уимбълдън", когато съдбата му нанесе болезнен удар.

Месеци по-късно самият Димитров разказа подробно какво се е случило в онзи миг.

Тежка контузия спря Григор Димитров на „Уимбълдън“

При едно от подаванията чува силно изпукване - звук, който първоначално му напомня за момент от няколко дни по-рано, когато неволно къса шортите си по време на тренировка. Почти веднага обаче последвали силна болка и световъртеж. Въпреки това, опитва да изпълни още един сервис.

"Имах чувството, че ръката ми просто отлетя заедно с топката", признава българинът.

След медицинския таймаут картината беше още по-шокираща. Когато сваля тениската си в съблекалнята, вижда разкъсания си гръден мускул.

Към онзи момент кариерата на Димитров вече беше преминала през редица изпитания. Някога сочен за наследник на Роджър Федерер, той достигна върха през периода 2017–2019 година, когато спечели Финалите на ATP, триумфира на "Мастърс" турнира в Синсинати, изкачи се до №3 в световната ранглиста и достигна полуфинал на US Open.

След този период обаче големите успехи започнаха да стават все по-редки. Димитров започна да чете по-добре ситуациите на корта, да взима по-уверени решения и да не се колебае при избора на ударите си. Но тази зрялост дойде заедно с възрастта, а след нея и с все по-честите контузии. От "Ролан Гарос" през 2021 година насам българинът беше принуден да се откаже по време на мач цели 12 пъти, включително в пет поредни турнира от Големия шлем.

След епична битка в 5 сета: Григор Димитров грабна още една победа на Уимбълдън

След операцията през юли 2025 г. възстановяването продължава няколко месеца. Димитров се завърна в края на сезона на турнира в Париж и дори спечели първия си мач, но скоро осъзна, че е избързал. "Не си дадох време да осъзная какво всъщност се беше случило. Започнах да се съмнявам във всичко. Дали отново ще мога да сервирам? Дали изобщо ще се върна на предишното си ниво? Всеки път, когато подхвърлях топката за сервис, преживявах отново случилото се. Страхувах се да ударя с пълна сила", признава той.

Григор Димитров грабна още една победа на Уимбълдън

Тогава Димитров разбра, че вече не се бори само с физическата травма. "Не се страхувах да потърся помощ. Трябваше да намеря начин да се справя и психически", казва той.

Последиците бяха видими и в резултатите му. В първите 11 турнира през сезона българинът спечели едва два мача. За първи път от 13 години изпадна от Топ 100 на световната ранглиста.

За тенисист, чиято игра винаги е била изградена върху талант, лекота и креативност, това се оказа най-тежкото изпитание. "Трудно е да знаеш какво можеш, но тялото ти да не позволява да го покажеш", споделя Димитров.

До началото на тревния сезон Димитров беше загубил в седем поредни турнира. В търсене на игрови ритъм българинът реши да играе на Чалънджър турнир в Ирландия - необичайна дестинация за тенисист от неговата класа. След това получи "уайлд кард" за турнира в Майорка, а впоследствие - и за "Уимбълдън".

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Именно тази поредица от срещи му помогна постепенно да възстанови увереността си. За първи път от близо година Димитров успя да изиграе шест мача в рамките на десет дни. Връщането на "Ол Ингланд Клъб" обаче донесе и силни емоции.

"Още в неделя казах на екипа си, че съм страшно притеснен. Те ми отвърнаха: "Спокойно, играеш чак във вторник". И аз го знаех, но напрежението си беше там", разказва Григор.

Вместо да се поддаде на напрежението, Димитров приема тези емоции като знак, че любовта му към тениса е останала същата. На тазгодишния "Уимбълдън", той премина успешно през първата седмица, а във втория и третия кръг спечели трудни двубои срещу по-млади и по-високо ранкирани съперници.

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Любопитното е, че и в двата случая срещите бяха прекъсвани заради затварянето на покрива на Централния корт - точно както в злополучния мач срещу Синер година по-рано.

Днес Грищо отново излиза на Централния корт на "Уимбълдън" – мястото, където преди година преживя един от най-болезнените моменти в кариерата си. Този път залогът е място на четвъртфиналите. "След миналата година не знаех какво ме очаква. Но сега отново съм тук. И искам да пренапиша тази история", каза Димитров след победата си в предишния кръг.

Редактор: Никола Тунев