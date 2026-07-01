Най-добрият български тенисист Григор Димитров заяви, че би обмислил възможността да бъде водещ на „Евровизия 2027“, ако получи предложение, съобщи aussievision.net.

България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса след историческата победа на DARA. Вече се появиха спекулации около потенциални лица, които могат да поемат ролята на централни фигури на шоуто.

В разговор с журналиста Бен Ротенберг по време на "Уимбълдън", Димитров коментира, че е чул подобни разговори и не изключва участие. „Много се радвам за DARA. Когато чух за победата, си помислих колко е хубаво за страната“, заяви Димитров.

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Той допълни, че е имало неофициални обсъждания по темата, макар и без конкретна оферта. По думите му идеята да излезе на сцена в подобна роля му се струва интересна, но би предпочел да бъде с опитен партньор-водещ. „Мисля, че бих могъл да се справя на сцената, но ще ми трябва някой до мен“, коментира още той.

Попитан дали би приел подобно предизвикателство, Димитров отговори, че би обмислил възможността в зависимост от ангажиментите си.

Редактор: Дарина Методиева