Канада ще направи своя дебют на 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. Информацията беше публикувана в публикация в страниците в социалните мрежи на конкурса в деня, в който втората по площ страна в света празнува своя национален празник.

Новината идва няколко дни след 96-ото Общо събрание на Европейския съюз за радио и телевизия в Прага, на което Канада стана пълноправен член на организацията, организираща песенния конкурс.

През годините редица изпълнители с канадски корени са имали възможност да пеят на една от най-големите музикални сцени, но догодина за пръв път ще имат възможност да представят своята държава. Сред тях са Наташа Сейнт Пиър и Ла Зара, които представиха Франция съответно през 2001 г. и 2023 г., както и победителката в „Евровизия“ през 1988 г. - Селин Дион, чиято звезда изгрява на европейската сцена под флага на Швейцария.

С дебюта на Канада броят на държавите, заявили желание за участие в надпреварата догодина, става 12. Завръщащата се страна е Северна Македония. Югозападната ни съседка обяви намерението си да участва едва четири дни след победата на България в средата на май. Крайният срок за подаване на заявления за участие е средата на октомври 2026 г.

Канада ще бъде първата дебютираща държава от 2015 г. насам, когато Австралия се присъедини към семейството на „Евровизия“.

Решението идва в контекста на най-големия бойкот в историята на конкурса, който беляза тазгодишното издание. Обществените телевизии на Исландия, Ирландия, Нидерландия, Словения и Испания отказаха да участват в конкурса заради присъствието на Израел на песенния форум.

DARA ще участва в кампания на Министерството на туризма за представяне на България пред света

„Евровизия“ 2027 ще се проведе в България след победата на DARA с песента Bangaranga. Надпреварата за избор на град домакин все още продължава, като Българската национална телевизия (БНТ) очаква градът домакин да бъде обявен до края на този месец.

Редактор: Иван Иванов