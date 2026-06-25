Победителката в музикалния конкурс „Евровизия“ 2026 DARA прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. В срещата взе участие и генералният директор на БНТ Милена Милотинова, която има задачата да организира следващото издание на „Евровизия“ в България.

Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи - артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително.

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DARA посочи родния си град Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Тя сподели, че е горда със забележителностите на морската столица, като Варненския халколитен некропол (най-старото обработено злато в света), природния феномен „Побити камъни”, Аладжа манастир, Римските терми и др.

„Любимият ми предмет в училище беше историята. За мен е важно посланието към публиката да бъде лично. Когато човек говори за място, което наистина е почувствал, тогава то стига много по-силно до хората“, каза изпълнителката.

Тя сподели и емоцията си от миналогодишно посещение до Белоградчишките скали, които символизират за нея красотата на България.

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Според генералния директор на БНТ Милена Милотинова страната ни има изключително силна идентичност като древна държава, дала една от най-разпространените писмености, и този разказ трябва да бъде представян пред света.

Министър Илин Димитров връчи на DARA и специален подарък - статуетка с роза, която е най-популярният символ на страната ни.

Редактор: Ивета Костадинова