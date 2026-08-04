Двамата бяха забелязани с нови, еднакви пръстени на левите си ръце

Нова любовна история или вече сключен брак? Брадли Купър и Джиджи Хадид предизвикаха вълна от спекулации в шоубизнес средите, след като бяха забелязани с нови, еднакви пръстени на левите си ръце.

51-годишният актьор и 31-годишният супермодел бяха уловени от папараци по време на разходка в Париж, предаде Vesti.bg.

► Небрежен стил и видими халки

За разходката си из френската столица двойката заложи на небрежен градски стил — Хадид беше облечена с дънки и бял потник, докато Купър носеше тениска, спортен панталон и бейзболна шапка. Двамата бяха заснети да се държат за ръце на излизане от фитнес зала, както и по-късно същата вечер на вечеря в известен ресторант, където новите бижута отново бяха на показ.

Джиджи Хадид и Брадли Купър: Връзка без напрежение и с обща посока

Прави впечатление, че само два дни преди общата им поява, Брадли Купър беше забелязан сам във фитнес зала, без халка на ръката си. Представители и на двамата все още не са отговорили на молбите за коментар относно евентуална сватба.

► Историята на връзката им

Купър и Хадид са заедно от октомври 2023 г., когато за първи път бяха заснети на вечеря в Ню Йорк. Оттогава двамата се опитват да държат личния си живот далеч от светлините на прожекторите, макар че периодично се появяват заедно на ключови събития.

В интервю за Vogue през март 2025 г. Хадид сподели, че се чувства изключително щастлива и романтично настроена: „Да стигнеш до точката, в която знаеш какво искаш и заслужаваш в една връзка, е от решаващо значение. И след това да намериш някой, който е на същия етап от живота си и работи за това да бъде най-добрият партньор — това е истинско щастие“.

► План за общо семейство

И двамата вече имат деца от предишни свои връзки. Джиджи Хадид е майка на 5-годишната Кай от певеца Зейн Малик, а Брадли Купър има 9-годишна дъщеря - Лия, от бившата си партньорка Ирина Шейк.

Източници, близки до двойката, разкриват, че двамата вече обмислят възможността да имат и общи деца в бъдеще.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Vesti.bg

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