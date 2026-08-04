Нова любовна история или вече сключен брак? Брадли Купър и Джиджи Хадид предизвикаха вълна от спекулации в шоубизнес средите, след като бяха забелязани с нови, еднакви пръстени на левите си ръце.

51-годишният актьор и 31-годишният супермодел бяха уловени от папараци по време на разходка в Париж, предаде Vesti.bg .

Bradley Cooper and Gigi Hadid spark marriage rumors after stepping out with rings https://t.co/4kz4giOtak pic.twitter.com/YmDhC2rVMp — New York Post (@nypost) August 3, 2026

► Небрежен стил и видими халки

За разходката си из френската столица двойката заложи на небрежен градски стил — Хадид беше облечена с дънки и бял потник, докато Купър носеше тениска, спортен панталон и бейзболна шапка. Двамата бяха заснети да се държат за ръце на излизане от фитнес зала, както и по-късно същата вечер на вечеря в известен ресторант, където новите бижута отново бяха на показ.

Джиджи Хадид и Брадли Купър: Връзка без напрежение и с обща посока

Прави впечатление, че само два дни преди общата им поява, Брадли Купър беше забелязан сам във фитнес зала, без халка на ръката си. Представители и на двамата все още не са отговорили на молбите за коментар относно евентуална сватба.

Gigi Hadid and Bradley Cooper arriving in Paris, hands intertwined… the way they hold each other says it all 💎❤️ pic.twitter.com/Rdjl1lZpU0 — GRP (@OUTSIDERSfk) August 4, 2026

► Историята на връзката им

Купър и Хадид са заедно от октомври 2023 г., когато за първи път бяха заснети на вечеря в Ню Йорк. Оттогава двамата се опитват да държат личния си живот далеч от светлините на прожекторите, макар че периодично се появяват заедно на ключови събития.

В интервю за Vogue през март 2025 г. Хадид сподели, че се чувства изключително щастлива и романтично настроена: „Да стигнеш до точката, в която знаеш какво искаш и заслужаваш в една връзка, е от решаващо значение. И след това да намериш някой, който е на същия етап от живота си и работи за това да бъде най-добрият партньор — това е истинско щастие“.

Bradley Cooper and Gigi Hadid spark rumors they secretly MARRIED as they wear rings on wedding fingers in Paris https://t.co/LNQ3ffWkYQ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 3, 2026

► План за общо семейство

И двамата вече имат деца от предишни свои връзки. Джиджи Хадид е майка на 5-годишната Кай от певеца Зейн Малик, а Брадли Купър има 9-годишна дъщеря - Лия, от бившата си партньорка Ирина Шейк.

Източници, близки до двойката, разкриват, че двамата вече обмислят възможността да имат и общи деца в бъдеще.

Редактор: Дарина Методиева