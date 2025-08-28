Джиджи Хадид и Брадли Купър „са на една вълна по отношение на това, което искат в дългосрочен план“. 30-годишният модел е в връзка с 50-годишния актьор от две години и влюбената двойка е доволна от посоката, в която се развива връзката им.

„На една вълна са по отношение на това, което искат в дългосрочен план, и позволяват нещата да се случват естествено“, сподели източник пред People.

Заедно ли са Брадли Купър и Джиджи Хадид?

Смята се, че двамата се „разбират чудесно в момента“.

„Графикът им е натоварен, но са намерили ритъм, който работи за тях и децата. Кай и Леа се виждат постоянно и се разбират много добре, което прави всичко много по-лесно“, заяви източникът.

Брадли, който е баща на 8-годишната Леа, „се вписва много добре в кръга от семейство и приятели на Джиджи. Всички могат да видят колко щастлива и спокойна е тя с него. Йоланда Хадид особено забелязва колко комфортно се чувства Джиджи, когато Брадли е наоколо“.

Джиджи, която има 4-годишен син на име Кай от Зейн Малик, и Брадли не възнамеряват да бързат.

„Те не бързат, но връзката им е стабилна. Въпреки работата си, те винаги намират време един за друг. Харесва им да поддържат нещата прости. Понякога прекарват вечерите си, готвейки у дома, а друг път просто прекарват време с децата или излизат с близки приятели“, каза още източникът.

По-рано Джиджи сподели, че се чувства „наистина късметлийка“, че е намерила Брадли. Моделът обясни също, че с времето е развила ясна представа за това, което иска от една връзка.

„Мисля, че е важно да стигнеш до момента, в който знаеш какво искаш и заслужаваш в една връзка, и след това да намериш някой, който е на същия етап от живота си. Просто се чувствам наистина късметлийка. Да, късметлийка е точната дума“, разказа тя пред списание „Vogue”.

Редактор: Дарина Методиева