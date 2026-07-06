Повече от половин милион души в Англия са си взели болнични днес, след като техният отбор победи с 3:2 Мексико и се класира на четвъртфинал на Мондиал 2026.

Два гола на Джуд Белингам в рамките на 98 секунди и попадение от дузпа на Хари Кейн се оказаха достатъчни за англичаните, които играха повече от половин час с човек по-малко след червения картон на Джарел Куанса. Това е и първият случай, в който Англия отстранява домакин на Световно или Европейско първенство.

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Друг герой с два гола вчера беше Ерлинг Холанд. Звездата на Норвегия донесе успеха с 2:1 над Бразилия. А ветеранът Неймар вкара почетния гол за южноамериканците от дузпа и след мача обяви, че се оттегля от националния тим.

Редактор: Никола Тунев