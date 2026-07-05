Националният отбор на България по баскетбол за мъже победи Норвегия с 88:57 (27:10, 25:17, 22:12, 14:18) като домакин в "Арена Ботевград" в последния си мач от група "В" в първия етап от предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година.

Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и 1 загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите.

В титулярния състав играха голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, Йордан Минчев, Константин Тошков, Борислав Младенов и Иван Алипиев.

Българите изиграха отлично първо полувреме, налагайки контрол върху двубоя от самото начало. Към средата на първата част националите вече водеха с 23:4, а след 10 минути игра авансът им бе 27:10. До почивката разликата се увеличи над 20 точки, като в средата на втория период след кош и наказателен удар на Везенков тимът на България дръпна с 37:14 и в края на първото полувреме резултатът бе 52:27.

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След паузата националите продължиха да доминират и водени от Александър Везенков се откъснаха с 35 точки преднина при 74:39 преди последния период. В оставащото време мачът се доиграваше, а българите спокойно изпълниха основната си цел - победа с над 10 точки.

Везенков завърши като най-резултатен с 22 точки, 6 борби и 1 асистенция. Борислав Младенов допринесе с 15 точки, 4 борби и 1 асистенция, Александър Стоименов добави 13 точки и 3 борби, а Константин Тошков се включи с 10 точки, 4 борби и 8 асистенции.

За Норвегия Лудвиг Бергсенг отбеляза 10 точки.

Квалификациите за Евробаскет 2029, които започнаха през ноември миналата година ще завършат през февруари 2029 г. и ще определят 20-те отбора, които ще се присъединят към четирите съдомакини на първенството – Естония, Гърция, Словения и Испания.

Предквалификациите протичат в три етапа, като най-добрите осем тима ще продължат към същинските пресявки, а от първия етап напред се класират победителите в трите групи (сред които и България) и най-добрият четвърти състав. Тези четири отбора ще се присъединят към други осем, включващи се от световните квалификации за първенството догодина. 12-те тима ще бъдат разделени в три групи по четири, като победителите в групите се класират за същинските квалификации.

Останалите осем състава ще трябва да преминат през трети етап на предквалификациите, като там ще се събирерат с шестте отбора от първата фаза, които пропускат втория етап. Те ще бъдат разделени в четири групи, а победителите ще заслужат място в същинските квалификации.

Редактор: Дарина Методиева