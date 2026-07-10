Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временни ограничения за тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала „Струма“ и пътя през Кресненското дефиле, за да облекчи интензивния трафик през уикенда и да намали риска от пътни инциденти.

Забраната ще важи в най-натоварените часове, когато хиляди българи пътуват към Гърция и курортите в района на Банско, Разлог, Сандански и Кулата.

Ограничават временно движението на камиони

Днес движението на тежкотоварни камиони ще бъде ограничено от 16:00 до 23:00 часа в посока ГКПП „Кулата“, а в неделя – от 15:30 до 22:00 часа в посока София. Мярката ще се прилага в участъка между пътния възел „Симитли“ и пътния възел „Кресна“.

От АПИ обясняват, че целта е да се предотврати образуването на дълги колони от тирове и опасни ситуации, свързани с неправилни изпреварвания в пиковите часове на пътуване.

За допълнително облекчаване на движението ще бъде въведена и временна реверсивна организация в района на Симитли. В петък две ленти ще бъдат осигурени за трафика към Кулата, а една ще остане за автомобилите в посока София. В неделя схемата ще бъде обърната - две ленти ще обслужват пътуващите към столицата, а една ще остане за движението към Гърция.

Ограничението няма да важи за автобусите, превозващи пътници, както и за камиони с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти, товари под температурен режим и специализирани автомобили, ангажирани с поддръжката на пътната инфраструктура.

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От пътната агенция призовават шофьорите да спазват ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови маневри и да не използват аварийните ленти за по-бързо придвижване при образуване на задръствания.

Редактор: Цветина Петкова