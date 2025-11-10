Агенция „Пътна инфраструктура“ предлага въвеждането на временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените магистрали в страната по време на официалните празници през 2026 г. Проектът на заповед, който е публикуван за обществено обсъждане, цели да улесни трафика за леките автомобили и да повиши безопасността на пътя.

Основната цел на мярката е да се улесни пътуването на хилядите граждани, които тръгват на път при събирането на няколко почивни дни. Според АПИ ограничаването на тежкия трафик ще повиши безопасността, ще намали риска от инциденти, причинени от неправилно изпреварване, и ще предотврати образуването на колони от камиони.

►Кои пътища и кога ще бъдат засегнати?

⇒Ограниченията ще обхващат следните пътни участъци:

АМ „Тракия“

АМ „Хемус“ – в участъка от София (км 0) до пътната връзка при кръговото кръстовище с път I-4 (87-ми км).

АМ „Струма“

Път I-1 – в участъка от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“.

⇒Предвижда се тежкотоварните превозни средства да бъдат спирани в следните дни и часове през 2026 г.:

Национален празник (3 март):

3 март: от 12:00 до 20:00 ч.

Великден:

9 април (четвъртък): от 14:00 до 20:00 ч.

10 април (петък): от 9:00 до 14:00 ч.

13 април (понеделник): от 12:00 до 20:00 ч.

Ден на труда (1 май):

30 април (четвъртък): от 14:00 до 20:00 ч.

1 май (петък): от 9:00 до 14:00 ч.

3 май (неделя): от 12:00 до 20:00 ч.

Гергьовден (6 май):

5 май (вторник): от 14:00 до 20:00 ч.

6 май (сряда): от 12:00 до 20:00 ч.

Ден на българската просвета и култура (24 май):

22 май (петък): от 14:00 до 20:00 ч.

23 май (събота): от 9:00 до 14:00 ч.

25 май (понеделник): от 12:00 до 20:00 ч.

Ден на Съединението (6 септември):

4 септември (петък): от 14:00 до 20:00 ч.

5 септември (събота): от 9:00 до 14:00 ч.

7 септември (понеделник): от 12:00 до 20:00 ч.

Ден на Независимостта (22 септември):

18 септември (петък): от 14:00 до 20:00 ч.

22 септември (вторник): от 12:00 до 20:00 ч.

Коледа и Нова година:

23 декември (сряда): от 14:00 до 20:00 ч.

24 декември (четвъртък): от 9:00 до 14:00 ч.

28 декември (понеделник): от 12:00 до 20:00 ч.

►Кои камиони ще правят изключение?

Забраната няма да важи за камиони на пътна помощ със специализирана техника.

В последния почивен ден ограничението ще бъде само за пътуващите в посока София. Движението за излизащите от столицата ще бъде свободно.

⇒За АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км) забраната няма да се отнася за камиони, извършващи:

Обществен превоз на пътници (автобуси).

Превози на опасни товари (ADR).

Превози на живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.

Превози със специализирани екарисажни камиони.

За АМ „Тракия“ ограничението няма да важи за автобуси. Забраната в посока София няма да важи и за камиони с опасни товари (ADR), но само в участъка от пътен възел „Ихтиман“ (34-ти км) до пътен възел „Вакарел“ (23-ти км).

По време на ограниченията шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона ще могат да ползват алтернативни трасета от републиканската пътна мрежа.

