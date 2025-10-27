-
Ще обновяват мантинелите и в двете посоки на движение
От 8 до 18 часа днес ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на магистрала „Тракия“ и в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата, съобщават от АПИ.
Продължава и ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-ти км в района на пътен възел „Българово“. Заради строително-монтажните работи трафикът преминава в изпреварващата лента.Редактор: Калина Петкова
