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Мярката важи за АМ "Струма" и "Тракия", както и около Кресненското дефиле
Временни ограничения за тежкотоварните камиони. Заради засиления трафик в следобедните часове движението за тях ще бъде преустановено по магистрала "Струма", "Тракия" и основният пътен участък през Кресненското дефиле.
Мярката цели облекчаване на засиления трафик през уикенда.Редактор: Цветина Петрова
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