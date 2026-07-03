Временни ограничения за тежкотоварните камиони. Заради засиления трафик в следобедните часове движението за тях ще бъде преустановено по магистрала "Струма", "Тракия" и основният пътен участък през Кресненското дефиле.

Мярката цели облекчаване на засиления трафик през уикенда.

Редактор: Цветина Петрова