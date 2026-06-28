Бившият национал на България и дългогодишен вратар на „Лудогорец” Владислав Стоянов остави ярка следа в българския футбол. Днес той се е впуснал в нова инициатива, насочена към подкрепата на младите спортисти. Той разказа каква е нейната цел и как ще помогне на следващото поколение шампиони в предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS.

„Проектът е подкрепен от Министерството на спорта. Той е свързан с превенцията на хазартната зависимост. Заедно с хората от сдружение „Висока топка” поехме този ангажимент. Кампанията е под наслов „Цената на залога”. Аз ще бъда нейно лице. Целта на кампанията е да запознаем младежите с проблема”, заяви Стоянов.

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Той разказа още как изглежда животът му след професионалната кариера. „Владо Стоянов си живее живота. Живея в Австрия. Ожених се миналата година. На този етап нямаме намерение да се прибираме. Продължавам да играя футбол, но вече на аматьорско ниво”, сподели бившият национал.

Целия разговор гледайте във видеото.