11 души са загинали при горски пожар в провинцията Алмерия в Южна Испания. 150 пожарникари се борят да потушат огъня, съобщи в петък сутринта Агенцията за извънредни ситуации на Андалусия. Някои от жертвите са намерени в автомобили.

Пожарът избухнал вчера следобед в община Гаярдос. През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари.

Франция и Испания се борят с огромни пожари

Регионалният министър на здравеопазването и извънредните ситуации Антонио Санс промени броя на загиналите от 12 на 11 в изявление, разпространено до медиите. Той обясни, че жертвите са били хванати неподготвени от „много бързо разпространяващ се пожар“ в район с много сложен терен и къщи, разпръснати по хълма. Загиналите, за които се предполага, че са чуждестранни туристи, са се опитали да напуснат района „по маршрут, различен от определения за евакуация“ и са били обхванати от пламъците.

По-рано тази седмица неконтролируем горски пожар в Южна Франция принуди евакуацията на над 10 хиляди души от десетки малки градове и села в близост до испанската граница. Ранните летни горещи вълни в Западна Европа през май и юни изсушиха обширни територии, което ги прави особено уязвими към горски пожари тази година.

Редактор: Цветина Петкова